Il Comune di Potenza, con apposita deliberazione avente ad oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: chiusura buche con asfalto a caldo. Impegno della spesa e affidamento lavori”, ha affidato alla ditta Cariello Costruzioni i lavori di manutenzione della rete viaria cittadina. Lo comunica l’assessore alla viabilità, Massimiliano Di Noia (nella foto di copertina), che nel sottolineare l’importanza di tali interventi fa il punto su quelli già messi in cantiere e quelli in programma.

“L’Amministrazione Comunale è ben consapevole della situazione della viabilità cittadina e per tale ragione si sta facendo il possibile per intervenire e risolvere le criticità più rilevanti riscontrate nella città – afferma Di Noia – Sono già divere le azioni poste in essere che hanno riguardato manutenzioni diffuse con lavori essenzialmente finalizzati all’eliminazione delle principali situazioni di pericolo o di maggior disagio, rilevate anche attraverso i vari sopralluoghi effettuati. In molti casi si è trattato semplicemente di colmare avvallamenti, in altri, invece, si è trattato di rispristini più ampi dove è stato necessario l’intervento di altre società per coordinare i lavori (Acquedotto Lucano, Enel, Società gestori del servizio fibra e gas)”. “I lavori approvati dal Comune il 12 ottobre sono iniziati come da programma lunedì 17 ottobre 2022 – aggiunge Di Noia – L’attenzione ai bisogni del cittadino è per noi una priorità e gli eventuali ritardi riscontrati sono stati spesso collegati a cause ambientali e metereologiche oltre che burocratiche”. “Una particolare attenzione, in vista del periodo invernale – sottolinea l’esponente di Noi con l’Italia – sarà posta alla situazione delle contrade per le quali, a breve, saranno disponibili i fondi dall’Ufficio Bilancio in modo da poter garantire una capillare e seria programmazione ed attuazione del ripristino delle principali criticità”.

“Ringrazio quei cittadini zelanti che hanno dato esempio di amore per la città intervenendo, dove possibile e in autonomia, al ripristino di parti del manto stradale degradato, evidenziando come la collaborazione tra Amministrazione e cittadinanza sia fondamentale per una cooperazione sana e proiettata al bene comune. Prenderemo sempre in considerazione le segnalazioni e i suggerimenti che perverranno dai residenti nell’ottica di una costruttiva e proficua collaborazione volta al miglioramento delle opere di viabilità”, conclude l’assessore.