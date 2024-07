Comune e Regione, Leccese ed Emiliano alla prove delle giunte

Bari – Due squadre in movimento: Vito Leccese e Michele Emiliano alla prova delle giunte. A Bari spunta la casella della presidenza del Consiglio comunale per Michele Laforgia. In Regione, invece, ruotano i capi dipartimento e Michele Emiliano è intenzionato a cedere la delega alla Sanità.

(in aggiornamento)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author