Comune di Taranto sostiene i lavoratori Network Contacts

Anche il Comune di Taranto ha fatto sentire la sua voce a sostegno dei 400 dipendenti tarantini della “Network Contacts”, società operante nel settore dei call center. Ieri mattina, davanti alla Prefettura di Bari, il consigliere comunale Giuseppe Fiusco ha preso parte alla manifestazione indetta nell’ambito dello sciopero nazionale di tutte le aziende aderenti ad “Assocontact”, mobilitazione nata per contestare il nuovo contratto di lavoro che, secondo i sindacati, ridurrebbe diritti e tutele salariali.

“La mia presenza qui è un dovere morale – ha dichiarato Fiusco, presidente della Commissione assetto del territorio –. I lavoratori non devono essere lasciati soli: il Comune di Taranto è al loro fianco e farà tutto il possibile per sostenerli in questa difficile vertenza”.

L’Amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno a difesa dei lavoratori, auspicando una soluzione equa e sostenibile che garantisca occupazione dignitosa e tutele adeguate.

