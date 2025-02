Comune di Taranto, è arrivata la Commissaria prefettizia

È arrivata questa mattina al municipio di Taranto la commissaria prefettizia Giuliana Perrotta, il prefetto l’ha nominato per la provvisoria gestione dell’ente. Il secondo mandato dell’ex sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, è finito in anticipo a causa delle dimissioni contestuali di 19 consiglieri comunali su 32. Melucci fu eletto nel giugno 2022 in quota Pd.

