BARLETTA – Rassegnate questa mattina le dimissioni di Giuseppe Germano dalla carica di assessore al bilancio, patrimonio e demanio del Comune di Barletta. La decisione dell’ormai ex esponente della Giunta cittadina sono riconducibili a motivazioni di carattere professionale.

«Questa mattina ho rassegnato le dimissioni dall’incarico di assessore della giunta Cannito. Impegni professionali mi porteranno fuori città ed un incarico amministrativo così importante non può ridursi all’impegno di pochi giorni. Nel luglio 2022 ho avuto l’onore di ricevere l’incarico da assessore, incarico a cui ho adempiuto con impegno e trasparenza. Ringrazio chi mi ha dato questa possibilità, il sindaco Cannito, il consigliere Memeo e tutto il gruppo di Fratelli d’Italia. Ringrazio inoltre per il costante e continuo confronto e lavoro quotidiano tutti i colleghi assessori, il presidente del consiglio comunale, tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, il segretario generale, i dirigenti e i dipendenti tutti. Ringrazio tutti quei cittadini che hanno visto in me un punto di riferimento per le loro segnalazioni e istanze. Ed infine ringrazio la mia famiglia ed i miei amici che in questi mesi non mi hanno fatto mancare il loro sostegno. Aver ricoperto il ruolo di amministratore della nostra città, per me che dal 2006 vivo l’impegno politico con passione, è stata un’esperienza che mi porterò sempre nel cuore. È stato un onore servire la nostra città ed essere al servizio dei nostri cittadini. Grazie».

Questo il commento di Germano sui suoi canali social. Attesa, adesso, per la nuova nomina da parte del sindaco di Barletta Cosimo Cannito, che dovrà avviare un nuovo corso proprio poche settimane dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

