Comune di Bari, centrodestra boccia giunta Leccese

Bari – Sonore bocciature per molti assessori. È questa la sintesi delle valutazioni operate dai gruppi consiliari di centrodestra, sugli assessori scelti dal sindaco di Bari, Vito Leccese.

“Dopo un anno dall’incarico ricevuto, molti assessori non ricevono l’apprezzamento dei consiglieri comunali di minoranza e altri, addirittura, non possono neppure essere valutati in ragione della poca consistenza delle iniziative realizzate. Avanzata la richiesta al sindaco di sostituzione di alcuni assessori (Romano, Perlino), di cambio deleghe per altri (Grasso) e di riconsiderazione di alcuni titolari di deleghe (Petruzzelli, Iacovone, Palone)”, fanno sapere i gruppi di opposizione in aula Dalfino.

“La Città di Bari non può permettersi di avere 10 assessori e una giunta insufficiente, in presenza dei tanti problemi ereditati dal precedente sindaco Decaro. Chiediamo quindi al Sindaco Leccese di fare una profonda riflessione rispetto alle scelte effettuate un anno fa, perché Bari non può aspettare e perdere altro tempo. Serve un cambio di passo nell’azione amministrativa comunale”, si legge nella nota.

