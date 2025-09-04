4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Comune di Bari, centrodestra boccia giunta Leccese

Antonio Bucci 4 Settembre 2025
centered image

Bari – Sonore bocciature per molti assessori. È questa la sintesi delle valutazioni operate dai gruppi consiliari di centrodestra, sugli assessori scelti dal sindaco di Bari, Vito Leccese.

“Dopo un anno dall’incarico ricevuto, molti assessori non ricevono l’apprezzamento dei consiglieri comunali di minoranza e altri, addirittura, non possono neppure essere valutati in ragione della poca consistenza delle iniziative realizzate. Avanzata la richiesta al sindaco di sostituzione di alcuni assessori (Romano, Perlino), di cambio deleghe per altri (Grasso) e di riconsiderazione di alcuni titolari di deleghe (Petruzzelli, Iacovone, Palone)”, fanno sapere i gruppi di opposizione in aula Dalfino.

“La Città di Bari non può permettersi di avere 10 assessori e una giunta insufficiente, in presenza dei tanti problemi ereditati dal precedente sindaco Decaro. Chiediamo quindi al Sindaco Leccese di fare una profonda riflessione rispetto alle scelte effettuate un anno fa, perché Bari non può aspettare e perdere altro tempo. Serve un cambio di passo nell’azione amministrativa comunale”, si legge nella nota.

About Author

Antonio Bucci

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali, centrosinistra al bivio

4 Settembre 2025 Antonio Bucci

Mobile Angel, uno smartwatch contro la violenza di genere

4 Settembre 2025 Antonella Fazio

Corato, auto contro un pino: muore bimbo di 5 mesi

4 Settembre 2025 Antonella Fazio

A Bari il potere della musica contro gli orrori di Gaza

4 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Auto urta le luminarie della festa patronale di Molfetta: nessun ferito

4 Settembre 2025 Antonella Fazio

Bari, rissa al Libertà tra extracomunitari: denunciati 7 egiziani e due tunisini

4 Settembre 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Confapi: “Taranto sempre più isolata, così rilancio impossibile”

4 Settembre 2025 Dante Sebastio

Regionali, centrosinistra al bivio

4 Settembre 2025 Antonio Bucci

Potenza: studenti in presidio davanti l’USR contro il genocidio in Palestina

4 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Serie C, Potenza: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata

4 Settembre 2025 Redazione