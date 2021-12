ANDRIA – Il Comune di Andria chiude un 2021 in crescita. Conferenza di fine anno per l’amministrazione Bruno, che fa il punto della situazione sugli ultimi 12 mesi. In primo piano la questione economica e i progetti rilanciati di recente.

Il 2022 sarà un anno in cui confermare la mole di lavoro già avviata, portando a compimento le opere previste dall’amministrazione comunale. Gli auguri del sindaco Giovanna Bruno sono per la cittadinanza ma anche per la sua squadra insediata al Comune di Andria.