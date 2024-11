Comune Bari, settimana cruciale

Bari – Settimana cruciale per le sorti del capoluogo: lunedì si torna in aula, in Consiglio comunale, per le linee di indirizzo del mandato di Vito Leccese. Intanto, potrebbe arrivare nei prossimi giorni la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sul lavoro dei commissari del Viminale.

