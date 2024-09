Comune Bari, fumata nera sul presidente del Consiglio

Bari – È ancora fumata nera, sull’elezione del presidente del Consiglio comunale barese: non ci sono i numeri per il via libera al civico Romeo Ranieri e il centrosinistra sceglie la scheda bianca. Intanto, rientra in maggioranza il Movimento 5 Stelle, in attesa di un nuovo assessore in giunta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author