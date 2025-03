Comunali Taranto, Pd apre a M5S: “Pronti al confronto sui temi”

Anna Filippetti, segretaria provinciale del Partito Democratico di Taranto, tende la mano al Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, ribadendo la disponibilità del centrosinistra al confronto sul programma.

«Abbiamo letto il loro programma, lo rispettiamo e siamo pronti a discuterlo punto per punto», afferma Filippetti, sottolineando l’importanza di una “stagione nuova” per la città, non solo nei toni ma nei metodi e nei risultati. «Il cambiamento si realizza con lavoro, verità e responsabilità. Da parte nostra – assicura – la disponibilità al dialogo c’è tutta».

Il Pd e la coalizione di centrosinistra sostengono la candidatura di Piero Bitetti (Con), mentre il M5S ha lanciato quella della giornalista Annagrazia Angolano. Filippetti riconosce punti in comune tra i due programmi: «Ambiente, giustizia sociale, diritto alla casa e al lavoro, partecipazione democratica, mobilità sostenibile: sono temi che ci vedono allineati».

Sui temi controversi, come dissalatore, rigassificatore, comparto 32 e parco eolico offshore, Filippetti ribadisce una visione riformista: «Ai “no” del Movimento rispondiamo con proposte sostenibili». La segretaria conclude riaffermando l’obiettivo di una coalizione unitaria: «Crediamo fermamente che l’unità del centrosinistra sia irrinunciabile, anche a Taranto».

