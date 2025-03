Comunali Taranto: M5S, il programma di “svolta per la città”

In vista delle elezioni comunali del 29 marzo 2025, il Movimento 5 Stelle ha presentato il programma della candidata sindaca Annagrazia Angolano. L’evento si è svolto in un bar cittadino alla presenza di esponenti di spicco del movimento.

Le proposte chiave

Tra i punti salienti del programma spiccano iniziative fortemente legate al sociale e all’ambiente:

• Reddito di cittadinanza comunale: Un sostegno economico locale per le fasce più deboli.

• Case per famiglie in emergenza abitativa: Acquisto di abitazioni libere da destinare a chi vive in condizioni precarie.

• No alle fonti inquinanti: Posizione netta contro il dissalatore, il rigassificatore e qualsiasi forma di inquinamento industriale.

• Difesa dei servizi pubblici: Contrarietà assoluta a ogni privatizzazione, a partire dagli asili nido.

• Riforma della raccolta differenziata: Riorganizzazione del servizio e richiesta di dimissioni dell’attuale CDA di Kyma Ambiente.

Visione politica

Anna Grazia Angolano pone l’accento sull’ascolto dei cittadini, sottolineando come la politica locale abbia spesso ignorato le istanze popolari. L’intento è quello di “dare voce a un popolo inascoltato”, sfidando le logiche di potere consolidate nel Palazzo di Città.

Alleanze e strategia

Durante la presentazione, il senatore Mario Turco ha dichiarato che il M5S sarà sostenuto da liste civiche e ha rilanciato un appello al centrosinistra per riaprire il dialogo sul candidato sindaco. Tuttavia, il movimento si dice pronto a correre anche da solo. Il Movimento 5 Stelle si presenta con un programma articolato e ambizioso, incentrato su giustizia sociale, trasparenza amministrativa e tutela ambientale. Taranto è chiamata a scegliere tra continuità e cambiamento.

