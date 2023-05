Comunali Puglia: Affluenza al 64,13%, dato più alto nel tarantino

L’affluenza finale alle urne in Puglia è stata del 64,13%, in leggero aumento rispetto all’andamento di domenica, ma comunque più bassa rispetto all’ultima tornata elettorale quando si raggiunse il 66,61%.

Si è votato in 51 comuni: la provincia dove c’è stata la partecipazione maggiore è quella di Taranto, l’unica a superare il 70% (70,22); segue quella di Lecce con il 68,19%, poi Bari (63,71%), Brindisi (62,89%), la Bat (61,91%), e chiude il Foggia con il 56,64%.

Si è votato in nove Comuni della Città metropolitana di Bari, in due della Bat, in otto della provincia di Taranto, 13 in Salento, 11 nel Foggiano e 8 nel Brindisino, tra cui il capoluogo.

Dato nazionale definitivo – L’affluenza definitiva alle elezioni comunali si attesta al 59,03%, in calo di 2 punti rispetto al 61,22% delle passate amministrative. In totale sono 595 i comuni andati al voto in questa tornata. Gli eventuali ballottaggi sono in programma il 28 e 29 maggio. Il 21 maggio, invece, si voterà in Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, e la settimana successiva – il 28 e 29 maggio – in Sardegna e Sicilia con ballottaggi l’11 e 12 giugno. in Friuli Venezia Giulia si è già votato il 2 e 3 aprile scorsi.

