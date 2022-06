FOGGIA – Il Pd di Foggia esulta per il risultato elettorale e annuncia di avere vinto in 10 dei 12 Comuni della provincia chiamati al voto. In una nota, provinciale del partito, Lia Azzarone, elenca i vincitori: “rieletti Pierpaolo D’Arienzo a Monte Sant’Angelo, Rocco Di

Brina a Carpino, Diego Iacono a Chieuti, Carmine D’Anelli a Rodi Garganico, Luigi Di Fiore a Rignano Garganico, Lucilla Parisi a Roseto Valfortore e Domenico Iavagnilio a Motta Montecorvino. Insieme all’elezione dei neo sindaci Alessandro Nobiletti a

Ischitella, Mario Simonelli a Orsara di Puglia e Roberto Nigro a Stornara”. Per questi risultati, afferma, “sono stati determinanti “l’ascolto e il supporto garantiti dalla Regione

Puglia agli amministratori locali, le cui istanze sono state sempre accolte con la dovuta attenzione verso le proposte di governo provenienti dagli amministratori vicini alle istanze dei territori”.