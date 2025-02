Comunali Matera, Mattia (FdI): “Confronto aperto”

“E’ quanto mai necessario un confronto aperto che servirà al centrodestra per presentare prossimamente un programma reale e pragmatico per la città di Matera che si appresta a rinnovare l’amministrazione comunale”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia, partecipando presso la sezione del partito, al nuovo incontro denominato “Ascoltiamo Matera”, l’iniziativa promossa da Fratelli d’Italia in preparazione delle prossime elezioni Amministrative. “ E’ importante ascoltare le proposte e le esigenze dei rappresentanti dello straordinario mondo del terzo settore che tanto fanno per la città – ha continuato Mattia – perchè da loro incontro nascono progetti , idee e donne e uomini fondamentali per lo sviluppo di Matera”.

