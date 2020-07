Comunali | Marmo candidato sindaco Andria senza Forza Italia

Condividi

Nino Marmo, attuale capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, ha annunciato questa mattina, durante una conferenza stampa, la sua candidatura a sindaco di Andria alle prossime Comunali. A sostenerlo ci saranno quattro liste civiche, mentre non ci sarà il simbolo di Fi. La sua candidatura si contrapporrà, quindi, a quella di Antonio Scamarcio, indicato dalla Lega sulla base dell'accordo nazionale nel centrodestra e "incoronato" la settimana scorsa da Matteo Salvini. "Non farò alcuna dichiarazione contro Forza Italia, che a livello nazionale ha dovuto sottostare ad un accordo che io non condivido. Detto questo, come attività partitica io sono fuori dall'attività politica vera e propria. Però, sono e resto nel gruppo regionale di Forza Italia". "Niente compromessi, solo Andria", è lo slogan scelto per la candidatura alle Comunali.