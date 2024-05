Comunali, ecco gli “impresentabili”: tre a Bari e Lecce

Bari – Tre a Bari e tre a Lecce ma ci sono anche gli ex amministratori di comuni già sciolti per infiltrazioni della criminalità: ecco la lista degli impresentabili alle urne, secondo le verifiche svolte dalla commissione Antimafia. Potranno autosospendersi ma la presenza in elenco non vale come esclusione dalla corsa agli scranni.

