Comunali | Cerignola, candidatura di Metta “non è presentabile”

“Qualche minuto fa la Commissione Parlamentare Antimafia, riunita in seduta plenaria, ha riconosciuto che la candidatura a sindaco del sig. Franco Metta, alle elezioni comunali di Cerignola, è non presentabile, ai sensi dell’art. 1, Comma 2, lettera c) del Codice di Autoregolamentazione. Tale norma preclude la presentabilità di candidati che abbiano ricoperto la carica di Sindaco in Comuni sciolti per infiltrazioni e/o condizionamenti mafiosi”. Si legge in un comunicato del Senatore Mario Pellegrini. “Nella black list – riferisce l’agenzia Ansa – ci sono anche candidati nelle città di Cosenza (Gianluca Guarnaccia, a suo carico due rinvii a giudizio, uno per associazione di stampo mafioso), Siderno (Domenico Barbieri, condanna non definitiva a sei mesi per detenzione di stupefacenti), Napoli (Carlo De Gregorio, nei suoi confronti emessa condanna per importazione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti), Bologna (Riccardo Monticelli, inflitta con pronuncia irrevocabile pena per delitto di detenzione ai fini di spaccio). Una posizione a parte è quella di Franco Metta, candidato sindaco a Cerignola, il tribunale lo avrebbe dichiarato incandidabile perché già sindaco di un Comune sciolto per mafia”.