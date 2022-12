Completamento Bradanico Salentina: Bando in Gazzetta Ufficiale

“E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, venerdì 30 dicembre, il bando relativo ai lavori di completamento del terzo lotto (stralci 2 e 3) dell’Itinerario Bradanico-Salentino della strada statale 7 ter “Salentina”, nel tratto compreso tra la SSV Taranto-Grottaglie e Manduria, in provincia di Taranto, in Puglia, per un importo complessivo di oltre 26,9 milioni di euro. Si procede dunque, a ritmo serrato con lo scopo di giungere, prima possibile, alla realizzazione dell’importante arteria che collegherà la provinciale sulla San Marzano Sava con il tratto che da Manduria conduce a San Pancrazio. Nei giorni scorsi ci eravamo attivati per far si che fossero recuperati i 10,5 milioni necessari per poter andare in gara. Ora, la procedura è stata bandita ed attendiamo i tempi dell’ aggiudicazione, vigilando quotidianamente.

Questo intervento è stato programmato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) che ha dato il via libera ad infrastrutture importanti, allocando 4,55 miliardi per investimenti Anas, tra cui appunto questo tratto rilevante della Bradanico Salentina.