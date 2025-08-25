25 Agosto 2025

Lecce, il sindaco di Lecce spegne 82 candeline, di auguri ed affetto sui social

Maria Teresa Carrozzo 25 Agosto 2025
centered image

Un compleanno che profuma di storia, politica e affetto. Adriana Poli Bortone, attuale sindaco di Lecce e figura simbolo della vita pubblica salentina, festeggia oggi i suoi 82 anni. Un traguardo importante che non è passato inosservato: centinaia i messaggi di auguri arrivati sui social, tra cittadini comuni, amici di lunga data e colleghi del mondo politico.

Sul suo profilo Facebook e nelle pagine dedicate alla città, si sono moltiplicati i commenti di stima e riconoscenza per una donna che da decenni rappresenta Lecce in Italia e in Europa. Tra i messaggi più sentiti, quelli di chi la definisce “la zia Adriana”, simbolo di dedizione alla città, e di chi sottolinea il suo impegno costante, anche oggi alla guida di Palazzo Carafa.

Molti i ricordi personali condivisi, dalle campagne elettorali al rapporto diretto con i cittadini, che hanno voluto ringraziarla per l’ascolto e la disponibilità dimostrata negli anni. Non sono mancati, inoltre, gli auguri ufficiali da parte di esponenti politici locali e nazionali, che hanno rimarcato il suo lungo percorso istituzionale, dagli esordi in Parlamento all’esperienza europea fino al ritorno alla guida del capoluogo salentino.

Un compleanno all’insegna dell’affetto e della vicinanza, che conferma ancora una volta quanto Adriana Poli Bortone resti una figura centrale non solo nella politica ma anche nella memoria e nel cuore della sua comunità.

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

centered image

