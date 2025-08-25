Lecce, il sindaco di Lecce spegne 82 candeline, di auguri ed affetto sui social

Un compleanno che profuma di storia, politica e affetto. Adriana Poli Bortone, attuale sindaco di Lecce e figura simbolo della vita pubblica salentina, festeggia oggi i suoi 82 anni. Un traguardo importante che non è passato inosservato: centinaia i messaggi di auguri arrivati sui social, tra cittadini comuni, amici di lunga data e colleghi del mondo politico.
Sul suo profilo Facebook e nelle pagine dedicate alla città, si sono moltiplicati i commenti di stima e riconoscenza per una donna che da decenni rappresenta Lecce in Italia e in Europa. Tra i messaggi più sentiti, quelli di chi la definisce “la zia Adriana”, simbolo di dedizione alla città, e di chi sottolinea il suo impegno costante, anche oggi alla guida di Palazzo Carafa.
Molti i ricordi personali condivisi, dalle campagne elettorali al rapporto diretto con i cittadini, che hanno voluto ringraziarla per l’ascolto e la disponibilità dimostrata negli anni. Non sono mancati, inoltre, gli auguri ufficiali da parte di esponenti politici locali e nazionali, che hanno rimarcato il suo lungo percorso istituzionale, dagli esordi in Parlamento all’esperienza europea fino al ritorno alla guida del capoluogo salentino.
Un compleanno all’insegna dell’affetto e della vicinanza, che conferma ancora una volta quanto Adriana Poli Bortone resti una figura centrale non solo nella politica ma anche nella memoria e nel cuore della sua comunità.
