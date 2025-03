Competizione di minimoto in Irpinia, grave 27enne di Andria

Un 27enne di Andria è rimasto gravemente ferito durante una gara di minimoto in Irpinia. La competizione era in corso sulla pista di Chianche, in provincia di Avellino. Il giovane ha perso il controllo della sua minimoto e si è schiantato violentemente sull’asfalto. L’incidente è avvenuto durante una serie di corse autorizzate che si svolgevano sul circuito. La gravità dell’incidente è stata subito evidente. Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino, dove al momento è ricoverato in prognosi riservata.

