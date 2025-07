Competitività e occupazione, dialogo tra Regione e Comune di Taranto

Confronto a Bari tra l’assessore Francesco Cosa e l’assessore regionale Sebastiano Leo

Si è svolto a Bari un incontro istituzionale tra Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, e Sebastiano Leo, assessore regionale alla formazione e lavoro, alla presenza del dottor Pastore. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto strategico per analizzare le opportunità di sviluppo legate a strumenti regionali come il Programma Integrato di Agevolazioni (PIA), il MINI PIA e il PIA JTF, quest’ultimo finanziato attraverso il Just Transition Fund.

Il confronto si è concentrato su tre assi fondamentali: occupazione, formazione professionale e competitività del sistema produttivo. Durante l’incontro è emersa la volontà condivisa di estendere la platea dei beneficiari dei programmi regionali, includendo non solo le piccole e medie imprese, ma anche realtà imprenditoriali di grandi dimensioni, capaci di generare effetti occupazionali rilevanti sul territorio.

Le misure discusse, se applicate in maniera mirata, potranno favorire l’attrazione di investimenti, sostenere la transizione energetica e industriale, promuovere innovazione tecnologica e incentivare la crescita dell’indotto locale.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore Cosa, l’obiettivo è rafforzare la competitività del tessuto produttivo tarantino, creando nuove opportunità di sviluppo sostenibile e lavoro qualificato per i cittadini. L’incontro ha rappresentato un importante passo avanti nel dialogo tra amministrazioni locali e regionali.

