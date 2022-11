Condividi su...

COMO – Le tifoserie di Bari e Como sono venute a contatto all’esterno dello stadio Sinigaglia. Dopo il triplice fischio un gruppo di tifosi della squadra di casa ha atteso il passaggio dei baresi in via Gallio non riuscendo nell’intento per l’intervento della polizia in assetto anti sommossa. Altri incidenti si sono verificati nella zona della stazione di Como dove un gruppo di tifosi biancorossi, che stava raggiungendo a piedi in corteo la stazione ferroviaria, presumibilmente senza scorta, è venuto a contatto con alcuni tifosi locali. Sono volati calci, pugni e colpi con le aste delle bandiere come si vede nel video pubblicato da La Provincia di Como. Durante la gara si erano verificati anche disordini in campo, con le famiglie baresi residenti al nord aggredite verbalmente nel settore dei Distinti dai tifosi di casa e spostate dalle forze dell’ordine nel settore ospiti.

Foto: La Provincia di Como