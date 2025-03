Commissione Ecomafie in visita nel Tarantino il 15 e 16 aprile

TARANTO — La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali e agroalimentari (Ecomafie) sarà nel Tarantino il 15 e 16 aprile.

L’annuncio arriva dal deputato Dario Iaia, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e segretario della stessa commissione, che sottolinea l’importanza di questa missione in una delle aree più critiche del Paese sul piano ambientale. «In questi due giorni visiteremo i luoghi maggiormente colpiti da contaminazione e degrado ambientale e svolgeremo audizioni con enti, amministratori e associazioni per approfondire le problematiche legate a ambientali, bonifiche e gestione dei rifiuti, senza dimenticare i reati agroalimentari», spiega Iaia.

Il parlamentare non nasconde la sua preoccupazione: «In una città come Taranto, dove il tema della legalità è spesso difficile da affrontare e dove le prevaricazioni sono all’ordine del giorno, è necessario che la legalità torni a essere un punto fermo. La lotta alla criminalità e all’illegalità ambientale è fondamentale per qualsiasi idea di sviluppo e crescita futura del territorio».

I numeri, intanto, parlano chiaro: in Puglia si sono registrati quasi 15mila illeciti ambientali tra il 2009 e il 2023. «La criminalità continua a fare affari con il business dei rifiuti, mentre la gestione politica regionale si dimostra inadeguata – attacca Iaia -. Emblematiche le dichiarazioni di Serena Triggiani, assessore regionale all’ambiente, che ha candidamente ammesso di essere stata costretta ad ampliare alcune discariche per evitare il caos».

Secondo il deputato di Fratelli d’Italia, «questa situazione è inaccettabile. La Regione Puglia non può scaricare la responsabilità solo sul mancato decollo della raccolta differenziata senza fare autocritica. La questione ambientale va affrontata con serietà, determinazione e impegno concreto. La Commissione Ecomafie sarà qui per questo: ascoltare, vigilare e indicare una strada alternativa. Noi ci opponiamo a politiche inefficaci e continueremo a lavorare per un futuro più pulito e sicuro per i cittadini di Taranto e di tutta la Puglia».

