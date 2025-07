Commissario straordinario per SS100, Ferrante: “Ora accelerare lavori”

Le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera hanno approvato un importante emendamento al decreto Infrastrutture che prevede l’istituzione di un commissario straordinario per gli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della Strada Statale 100, arteria pugliese nota per l’elevata incidentalità. Ad annunciarlo è stato Tullio Ferrante, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“La SS100 è stata una priorità sin dall’inizio del mio mandato come dimostra l’istituzione di un Tavolo permanente al Mit con Aspi e Anas, operativo da oltre un anno – dichiara Ferrante -. Il commissario avrà un ruolo decisivo per velocizzare le fasi progettuali e dare avvio in tempi rapidi ai lavori, attuando interventi strutturali per la sicurezza del tratto stradale”.

L’emendamento estende la figura del commissario straordinario anche ad altre opere ritenute cruciali. Tra queste, la variante alla SS16 tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari, altra arteria ad alto rischio incidenti, che necessita di interventi di riqualificazione per migliorare la viabilità urbana ed extraurbana. Il provvedimento include inoltre il nuovo Ponte dell’Olla, ritenuto strategico per la viabilità della provincia di Cuneo, della Valle Stura e per i flussi commerciali transfrontalieri.

«In qualità di sottosegretario con delega al coordinamento delle opere commissariate – prosegue Ferrante – esprimo soddisfazione per questo passo avanti che consentirà di superare gli ostacoli burocratici e procedurali che finora hanno rallentato l’attuazione dei progetti».

In parallelo, l’emendamento autorizza Anas a sviluppare o completare la progettazione di ulteriori interventi infrastrutturali, già finanziati con fondi destinati alla programmazione 2021-2025:

Raddoppio della SS700 della Reggia di Casert a, opera ritenuta essenziale per il decongestionamento del traffico e per la sicurezza lungo un asse nevralgico del casertano;

a, opera ritenuta essenziale per il decongestionamento del traffico e per la sicurezza lungo un asse nevralgico del casertano; Ammodernamento della SS7 ter tra Manduria e Grottaglie , considerata strategica per la mobilità e lo sviluppo del Salento;

, considerata strategica per la mobilità e lo sviluppo del Salento; Progettazione del tratto Comunanza-Amandola della SS78 Picena , per il rilancio delle aree interne dell’Appennino centrale;

, per il rilancio delle aree interne dell’Appennino centrale; Raddoppio della Galleria della Guinza tra Umbria e Marche , atteso da tempo per potenziare i collegamenti tra distretti produttivi del centro Italia;

, atteso da tempo per potenziare i collegamenti tra distretti produttivi del centro Italia; Variante Pieve di Teco-Ormea con traforo Armo-Cantarana, per una connessione più rapida tra Liguria e Piemonte, anche in chiave turistica e industriale.

Infine, l’emendamento destina ulteriori 50 milioni di euro per il completamento del collettore idrico-fognario del Garda, ritenuto essenziale per soddisfare il fabbisogno idrico e ambientale dell’area.

“Con questo provvedimento mettiamo in moto un’accelerazione reale e concreta di opere fondamentali per garantire sicurezza, efficienza e sviluppo ai territori coinvolti. Il lavoro dei Commissari straordinari sarà determinante per sbloccare situazioni ferme da anni e dare risposte alle comunità”, conclude Ferrante.

