CASTRO- È stata lanciata nella giornata di ieri, 11 novembre, la raccolta firme del Comitato tutela costa Adriatica Salentina e ha raggiunto già le 1300: è stato il vicesindaco Alberto Capraro di Castro a promuoverlo per iniziative sociali volte a programmare il presente e il futuro del territorio nella direzione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, come quella che, i cittadini di Castro, non riconoscono nel progetto “Odra Energia”.

“Questo progetto avrebbe un impatto negativo fortissimo a livello socio – economico sul territorio pregiudicandone irrimediabilmente il futuro” dice il vicesindaco e assessore al Turismo Alberto Capraro, sempre aperto al dialogo e alla tutela del patrimonio naturalistico della Perla del Salento.

“Ho ricevuto una telefonata per un comunicato stampa diramato da due aziende che presentano un parco eolico marino al largo di Castro e mi chiedevano se sapessi qualcosa – continua l’assessore Alberto Capraro -. Ma gli amministratori non sono stati coinvolti e, informatomi dalle aziende del progetto, mi hanno parlato di equivoco di email”.

Falck Renewables e BlueFloat Energy, che per conto di Odra Energia stanno per depositare la documentazione necessaria per ottenere l’autorizzazione a realizzare un parco eolico marino galleggiante al largo della costa meridionale della provincia di Lecce, pare che non abbiano informato le amministrazioni di Castro, Otranto e Santa Cesaria Terme sulla conferenza stampa fatta per illustrare il progetto.

Dunque, il vicesindaco Alberto Capraro che, senza risultati, ha provato a contattare e incontrare i rappresentanti delle due aziende, ha poi convocato, in data 30 ottobre, un’assemblea pubblica a Castro per esporre ai cittadini il progetto delle pale eoliche e aprire un dibattito.

“Ha partecipato anche Legambiente, abbiamo registrato tanti no e abbiamo deciso di dedicare un consiglio comunale alla discussione. Il 3 novembre ci siamo riuniti, ho pensato che, sollecitando le aziende, avremmo ottenuto il progetto da consultare”.

Invece, niente. “Il render è arrivato ieri, sfocato, non in 3d, ma 2d. Ma nonostante questo, è compromesso il paesaggio perché le 90 pale eoliche invaderanno l’orizzonte delle albe salentine, distruggeranno la nostra economia, il lavoro dei pescatori e il Canale di Otranto” dice l’assessore al Turismo Alberto Capraro, combattivo e soddisfatto per le firme raccolte in poche ore fino a questa mattina, 12 novembre, in cui si leggono anche i nomi di docenti albanesi, studenti del Montenegro e di cittadini provenienti da tutta Italia. “In base all’esito della raccolta firme, andrò a Bari e poi a Roma per farci ascoltare”.

Parco eolico marino galleggiante, il progetto di Odra Energia

Si tratta del secondo parco eolico galleggiante che le società vogliano realizzare nel mare pugliese: il primo progetto, “Kailia Energia”, dovrebbe sorgere al largo di Brindisi. In entrambi i casi le aziende hanno scelto la strada della consultazione preliminare (scoping), una fase facoltativa finalizzata a indirizzare al meglio i contenuti dello studio di impatto ambientale per la successiva procedura di Via.

La capacità massima installata prevista per questo progetto è pari a circa 1,3 gigawatt. La produzione annuale stimata è pari a circa 4 terawattora, equivalente al consumo di oltre un milione di utenze domestiche italiane e alla mancata emissione in atmosfera di oltre due milioni di tonnellate di anidride carbonica. Questa tecnologia consente il posizionamento delle pale in acque più profonde, come quelle del Mar Mediterraneo, nonché la realizzazione degli impianti senza l’impiego di fondazioni fisse e più al largo rispetto ai parchi eolici marini tradizionali.

Durante la fase di fabbricazione, assemblaggio e costruzione del parco si stima la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti, numero che potrebbe crescere fino a circa 4mila nei periodi di massima necessità. Dopo l’entrata in esercizio del parco, si stimano oltre 150 posti stabili per attività di manutenzione, di cui circa l’80 per cento da risorse locali.