Comitato Ordine e Sicurezza, più controlli e risorse a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA – Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica questa mattina a Castello Imperiali. Bocciata l’ipotesi sull’istituzione di commissariato di Polizia di Stato chiesto dalle istituzioni cittadine, dal prefetto Luigi Carnevale la promessa è arrivata la promessa di un aumento di controlli interforze e maggiori risorse per i carabinieri. Il vertice era stato convocato dopo gli ultimi episodi violenti verificatisi in città. Ovvero, l’omicidio del carabiniere eroe Carlo Legrottaglie, al ferimento di un 50enne in via Savoia la scorsa settimana.

In basso, la sintesi in onda nel telegiornale provinciale di Brindisi.

Nel frattempo, migliorano le condizioni del 50enne ferito alla clavicola e al mento nella serata di giovedì in via Savoia, quartiere Peraro. Erano le 22. L’uomo, che si trovava in strada, nei pressi di un bar, era stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Il mancato ritrovamento dell’ogiva fa pensare all’utilizzo di una pistola a tamburo. Il grilletto è stato premuto da una persona a bordo di una Lancia Y in corsa, guidata da un complice.

L’auto, ritrovata in fiamme sulla provinciale per Ceglie Messapica, era stata rubata, mentre il ferito trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, è tutt’ora ricoverato. Non è in pericolo di vita, ma il fatto, grave, poteva trasformarsi in tragedia. In strada, a quell’ora, c’erano diverse persone, anche adolescenti.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Brindisi, sono condotte dai carabinieri della locale compagnia al comando del capitano Alessandro Genovese.

