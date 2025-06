Comitato contro discarica ex Vergine: “Inaccettabile silenzio istituzioni”

Lettera ai consiglieri provinciali: “Ci vuole una linea politica chiara, dite no alla riapertura”

Si intensifica l’azione del Comitato no discarica ex Vergine in vista della conferenza dei servizi in programma il 3 luglio, appuntamento decisivo per il futuro del sito situato tra Taranto e Statte. Dopo il sit-in tenutosi il 24 giugno, il Comitato ha segnalato l’assenza del presidente della Provincia di Taranto, definita “non giustificata”, e la mancata risposta alle numerose PEC inviate per sollecitare un incontro.

A fronte del silenzio istituzionale, il Comitato ha deciso di inviare una lettera aperta a tutti i consiglieri provinciali, rinnovando la richiesta, già avanzata nei giorni scorsi, di convocare con urgenza un consiglio provinciale. L’obiettivo è approvare un ordine del giorno che esprima formalmente la contrarietà dell’ente alla riapertura della discarica ex Vergine.

Nella stessa giornata, il Comitato ha trasmesso le proprie osservazioni tecniche all’ingegnere Polignano, responsabile della Provincia, in vista della conferenza dei servizi decisionali.

Nella comunicazione indirizzata ai consiglieri, il Comitato scrive: “Ci rivolgiamo a voi per un problema urgente che riguarda il futuro del nostro territorio. Dopo aver richiesto un incontro con il Presidente della Provincia, rimasto senza esito, vi chiediamo di essere promotori dell’approvazione del nostro Ordine del Giorno. La tematica è sensibile e riguarda salute e ambiente: oggi è il momento di dare un segnale di responsabilità”.

Il messaggio si conclude con un appello diretto: “Siate autori di un gesto che vi permetta un giorno di dire ‘mi sono espresso per la chiusura definitiva della discarica ex Vergine’. Un’intera comunità ve ne sarà riconoscente”.

Il Comitato No Discarica Ex Vergine ribadisce così la sua opposizione alla riapertura del sito e chiede un posizionamento politico chiaro e pubblico da parte delle istituzioni provinciali, rilanciando una mobilitazione che, nei prossimi giorni, potrebbe intensificarsi ulteriormente.

