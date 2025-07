Comer Matera: i lavoratori approvano l’accordo di secondo livello

Quasi l’80% dei lavoratori dello stabilimento Comer di Matera ha approvato l’ipotesi di accordo di secondo livello relativa al triennio 2025-2027, sottoscritta il 21 luglio presso Confindustria Matera. È quanto rendono noto le segreterie territoriali di FIOM, UILM e UGL Metalmeccanici, insieme alla RSU aziendale, al termine delle assemblee sindacali svoltesi lunedì 29 luglio.

Il nuovo accordo, frutto di un confronto intenso e articolato, si inserisce in un contesto economico complesso e mira a rafforzare le tutele economiche e normative per i dipendenti. Secondo le organizzazioni sindacali, l’intesa rappresenta un risultato rilevante, sia per i contenuti generali, sia per l’impatto economico: il beneficio per ciascun lavoratore si aggira intorno ai 2.000 euro all’anno.

“È un accordo sofferto ma significativo”, spiegano i sindacati evidenziando il ruolo centrale della responsabilità collettiva, sia da parte del management della Comer che degli stessi lavoratori. L’ampio consenso registrato in sede di votazione rende l’intesa pienamente operativa.

Secondo le sigle firmatarie, questo risultato assume un valore simbolico anche per il territorio di Matera, dove le relazioni industriali spesso faticano a trovare canali di dialogo strutturati. L’accordo alla Comer, invece, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra impresa e lavoratori, costruito con serietà e lungimiranza.

Le segreterie sindacali ringraziano anche Confindustria Matera per il contributo offerto nella fase di mediazione e auspicano che questo modello possa essere replicato anche in altre realtà del settore metalmeccanico locale, per favorire uno sviluppo industriale sostenibile e partecipato.

