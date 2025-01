Combating Cyber Crime: l’impegno della Polizia di Stato nella lotta ai crimini informatici nel report 2024

La Polizia di Stato, attraverso il report 2024 della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, ha delineato un quadro dettagliato delle sfide affrontate nel contrasto ai crimini informatici. Le principali aree di intervento riguardano la tutela delle persone, in particolare dei minori, dalla criminalità online; la protezione del patrimonio di privati, aziende e istituzioni dalla criminalità finanziaria in rete; il contrasto al cyberterrorismo e la salvaguardia delle infrastrutture critiche informatizzate, essenziali per il Sistema Paese.

Nel 2024, la Polizia Postale ha operato attraverso una rete di 100 uffici territoriali, coordinati dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, ora parte della nuova Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica. Questa struttura è stata fondamentale per rispondere efficacemente alle crescenti istanze di sicurezza nel dominio cibernetico. Tra i centri operativi, spiccano il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) e il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO), entrambi attivi nella protezione delle pubbliche amministrazioni e nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori.

In Puglia, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari e le relative Sezioni Operative a Lecce, Brindisi, Foggia e Taranto hanno svolto un ruolo cruciale nel contrasto ai reati informatici, con particolare attenzione alla pedopornografia online e alle truffe informatiche. Nel 2024, sono state condotte operazioni significative, tra cui arresti per sextortion e indagini per pedopornografia, con attività che si sono estese oltre i confini regionali.

Il CNCPO ha registrato oltre 2.800 indagini, 1.000 perquisizioni e 144 arresti, affrontando casi di detenzione e produzione di materiale pedopornografico. Inoltre, la Sezione Operativa ha evidenziato un aumento delle segnalazioni di sextortion e diffusione non consensuale di immagini, con oltre 200 persone denunciate per reati di questo tipo.

Nel settore della sicurezza delle infrastrutture critiche, il CNAIPIC ha gestito circa 12.000 attacchi informatici significativi, fornendo supporto a enti pubblici e privati e contribuendo alla sicurezza durante eventi di rilevanza nazionale, come il Vertice del G7 tenutosi in Puglia. La Polizia Postale ha anche monitorato il cyberterrorismo, oscurando oltre 2.300 siti web per prevenire fenomeni di radicalizzazione.

In risposta ai crimini finanziari online, la Polizia Postale ha istituito una Divisione operativa dedicata al contrasto di frodi come phishing e false proposte di investimento. Le criptovalute hanno rappresentato un’ulteriore sfida per le forze dell’ordine, rendendo necessaria l’acquisizione di competenze specifiche per il tracciamento delle transazioni.

Il Commissariato di P.S. Online ha svolto un ruolo fondamentale nel legame tra la Polizia e i cittadini, offrendo un canale per la segnalazione di reati informatici. Con oltre 3 milioni di visite al sito ufficiale e oltre 82.000 segnalazioni, il Commissariato ha promosso campagne di sensibilizzazione sui rischi della rete.

Infine, la Polizia Postale ha attuato diverse iniziative educative, collaborando con scuole e comunità per formare i giovani sui pericoli del web e promuovere comportamenti sicuri online. Attraverso campagne come “Una vita da social” e progetti con la Fondazione Geronimo Stilton, si mira a costruire una maggiore consapevolezza sui rischi digitali e a formare cittadini più sicuri e responsabili nel mondo cibernetico.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts