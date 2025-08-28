28 Agosto 2025

Lecce saluta il comandante D’Amato: “Esperienza di crescita umana”

Maria Teresa Carrozzo 28 Agosto 2025
A parlare sono anche i numeri e i risultati operativi conseguiti dal Comando provinciale sotto la sua guida: in tre anni 1850 arresti e 20mila denunce

Un saluto dal forte valore umano e istituzionale quello del colonnello Donato D’Amato, comandante provinciale dei Carabinieri, che ha incontrato la stampa salentina per tracciare un bilancio dei suoi tre anni a Lecce e salutare la città.

“La mia esperienza a Lecce è stata una splendida crescita umana” – ha dichiarato D’Amato aprendo il suo intervento, sottolineando il rapporto costruito con la comunità, le istituzioni e la stampa locale, definita “un interlocutore fondamentale per raccontare il lavoro quotidiano dell’Arma e avvicinarla ai cittadini”.

Accanto al lato umano, a parlare sono anche i numeri e i risultati operativi conseguiti dal Comando provinciale sotto la sua guida:

  • 1850 arresti;
  • 20mila persone denunciate;
  • numerose operazioni di rilievo: “Sud Est”, “Fortezza”, “Atena”, “Pegaso” e “Steli”.

Non solo statistiche, ma interventi concreti che hanno colpito duramente la criminalità: tra questi l’arresto per l’omicidio di Afendi e la cattura di un latitante di spicco della Sacra Corona Unita, che hanno rappresentato momenti cruciali nella lotta alla criminalità organizzata in provincia di Lecce.

Il colonnello ha voluto condividere questi risultati con la sua squadra, riconoscendo il valore del lavoro collettivo:

“Sono orgoglioso di essere stato il loro comandante – ha detto –. Questi numeri non sono miei, ma dei Carabinieri di questa provincia, donne e uomini che con coraggio e dedizione hanno servito la comunità giorno dopo giorno”.

Un bilancio che unisce orgoglio, gratitudine e senso del dovere, lasciando un segno profondo non solo per i risultati giudiziari, ma anche per l’approccio umano e istituzionale che ha contraddistinto i tre anni di comando.

Lecce saluta così un comandante che ha saputo guidare con fermezza e sensibilità, consegnando alla città un’eredità fatta di sicurezza, vicinanza e spirito di servizio.

