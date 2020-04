Coltellata al rivale in amore, ferito 28enne

Condividi

Aggredisce il rivale in amore accoltellandolo ad una gamba. L’episodio è avvenuto in via Postiglione a Foggia, sul posto sono giunti gli aventi della a seguito di una segnalazione da un utente che, poco prima, aveva visto litigare violentemente due persone nel cortile condominiale.

In effetti , giunti sul posto, è stata rilevata la presenza di T.P. di 28 anni, attinto da un fendente alla coscia e sanguinante e ha dichiarato di essere stato minacciato prima al citofono e poi per strada da un uomo. Nel cortile condominiale è stato poi aggredito da quest'ultimo, prima verbalmente e immediatamente dopo con un coltello serramanico ferendolo alla gamba sinistra. Subito dopo si è messo al sicuro chiudendosi in casa. Agli agenti ha dichiarato di conoscere la persona che lo aveva aggredito per questioni di gelosia. Il malcapitato è stato condotto presso il locale Pronto Soccorso dove è stato medicato e giudicato guaribile in 10 giorni. Le indagini dei poliziotti hanno portato ad individuare A.L. di 41 anni, ritenuto il presunto aggressore. Nel veicolo è stato rinvenuto un coltello a serramanico compatibile con quello usato nell'aggressione.