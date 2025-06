Colpo Virtus Francavilla: in arrivo Gianmarco Rizzo dal Casarano

Ci sarà anche la Virtus Francavilla tra le big del prossimo campionato di Serie D. Il club del Presidente Antonio Magrì ha in pugno l’accordo con Gianmarco Rizzo, uno dei protagonisti della promozione in Serie C del Casarano. La Virtus Francavilla ha superato la concorrenza di numerosi club di D e di alcuni di C. Difensore centrale, classe 1994, Rizzo nella sua carriera ha giocato con Gallipoli, Spoleto, FC Castello, Lanusei, Legnano, Gravina e Fasano. È poi passato al Taranto dove, da protagonista (28 presenze e 2 gol), vince il campionato di serie D e da lì al Casarano (51 presenze in due stagioni). Prima di Casarano Rizzo ha giocato nel Martina collezionando 30 presenze, tra campionato e playoff. Un acquisto di spessore per i biancazzurri di Coletti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author