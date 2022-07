Dopo Ceesay, Frabotta, Brancolini, Colombo e Baschirotto, il Lecce ha chiuso un altro colpo in entrata, questo più in prospettiva degli altri. Pantaleo Corvino si è infatti garantito le prestazioni del giovane Juel Voelkerling Persson, ceduto a titolo definitivo dalla Roma. L’attaccante svedese 19enne ha firmato un contratto quinquennale, che lo legherà ai salentini fino al 2027. Il classe 2003 si è messo in mostra nell’ultima stagione, mettendo a segno 14 gol e 7 assist in 32 presenze fra le fila della Roma Primavera. Con i giallorossi capitolini, Voelkerling Persson vanta anche una convocazione in prima squadra: mister Josè Mourinho infatti lo convocò lo scorso 20 gennaio per gli ottavi di finale di Coppa Italia (ironia della sorte, proprio contro il Lecce). Il debutto fra i professionisti non arrivò quella notte, ma l’impressione è che non tarderà ulteriormente: il Lecce sembra puntare molto sul talento del gioiellino svedese. Le cifre dall’affare si aggirano intorno al milione di euro, ma la Roma ha pensato bene di cautelarsi. I capitolini avranno infatti il 50% sulla futura rivendita, manterranno il diritto di riacquisto (fissato ad un milione e mezzo di euro) ed inoltre potranno pareggiare eventuali offerte future. Tornando al calcio giocato, i salentini scenderanno in campo questo pomeriggio per la terza amichevole pre-stagionale. La squadra di mister Baroni affronterà il Bochum, club militante in Bundesliga. Fischio d’inizio fissato per le ore 17.30.