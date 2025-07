Colpo Leverano: ingaggiato Litteri, ex Serie B con 77 gol all’attivo

Il Leverano Football ha ufficializzato l’arrivo di un attaccante di grande esperienza: Gianluca Litteri vestirà la maglia bianconera nella stagione 2025/2026.

Classe 1988, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Litteri ha conquistato successi importanti a livello giovanile, tra cui il Torneo di Viareggio e il Campionato Primavera. La sua carriera tra i professionisti è di assoluto rilievo: oltre 200 presenze e 77 reti realizzate in Serie B con le maglie di Ternana, Cittadella, Venezia e Cosenza.

L’attaccante siciliano vanta inoltre un’esperienza all’estero con lo Slavia Praga, a conferma del suo profilo internazionale. Nel corso degli anni ha saputo distinguersi per il contributo in fase realizzativa e per il carisma mostrato nei momenti decisivi, contribuendo anche a promozioni importanti.

Il suo approdo al Leverano Football rappresenta un innesto di grande peso per l’organico: un centravanti esperto, determinato e pronto a mettere la propria leadership al servizio della squadra.

“Portiamo a Leverano un attaccante completo, con un passato importante e tanta voglia di far bene,” ha commentato la società al momento dell’annuncio.

