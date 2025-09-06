Colpo grosso del Casarano, il Benevento si arrende: 1-0 al Capozza

Colpo grosso del Casarano che trova il primo successo del proprio campionato contro una vera e propria corazzata come il Benevento.
Nell’undici titolare di Vito Di Bari spicca il rientro di Maiello, schierato in mediana dal primo minuto.
Ospiti meglio nella prima frazione: al 19’ Prisco, innescato da Lamesta, chiama Chiorra ad uno straordinario intervento con i piedi in uscita bassa.
Al 23’ si vede il Casarano in avanti: Cajazzo crossa dalla destra per Ferrara che arriva sul pallone con piedi giusti, calcia di prima, ma non trova che l’esterno della rete.
Alla mezz’ora ancora streghe pericolose: Maita pesca Lamesta e chiama Chiorra ad un altro intervento in respinta. La difesa poi scongiura ogni pericolo in corner. Sugli sviluppi lunghi del tiro dalla bandierina, Prisco mette in mezzo per Carafora, che però di testa impatta al lato.
Nei cinque minuti tra il 33’ e il 38’ i giallorossi bussano due volte: prima con il mancino a giro di Lamesta, spentosi sul fondo, poi con l’unico tiro di giornata di Salvemini, facile preda di Chiorra.
A due minuti dal duplice fischio il primo tiro nello specchio delle serpi: botta violenta di Ferrara, Vannucchi risponde presente e alza in angolo.
Nella ripresa molto più Casarano che Benevento: al 49’ Cajazzo sguscia via dalla destra e apparecchia per Malcore, che non riesce nel tap-in a porta sguarnita.
Al 63’ calcia Maiello col sinistro dopo una serpentina: parata plastica di Vannucchi.
Al 73’ la gara rischia di cambiare in favore degli ospiti: l’arbitro fischia un calcio di rigore per il Benevento, ma dalla panchina del Casarano sono convinti della regolarità del contatto. Card spesa bene e rigore annullato.
Nella girandola di cambi entra anche Perez, a fare il quarto di centrocampo al posto dell’acciaccato Cajazzo: è la mossa che cambia la partita.
Il 18 riceve palla da Logoluso, va in percussione sulla destra e calcia come meglio può mettendo dentro un pallone che tocca nella porta sbagliata Pierozzi. È l’autogol che vale il decisivo 1-0. Prima vittoria in campionato per il Casarano, che dimentica così il ko di Caravaggio.
potrebbe interessarti anche
Catania-Monopoli 4-0: i biancoverdi tengono testa sino al 78′, poi il crollo
Potenza: gara con cinque reti ma zero punti nella sconfitta di Caserta
🔴 Serie C/C, 3a Giornata: risultati classifica e highlights
Serie C/C, Giugliano-Foggia 1-0: gli highlights
Calcio: dirette e differite su Antenna Sud e Teleregione
Foggia, Rossi: “Rigore decisivo, ma il pari sarebbe stato più giusto”