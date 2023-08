Colpo Brindisi, in arrivo il difensore Nicola Bizzotto

Pronto un nuovo importante colpo di mercato per il Brindisi. La società biancazzurra, secondo quanto appreso da Antenna Sud, sta per chiudere l’accordo con Nicola Bizzotto, difensore classe ’90 del Monopoli. L’esperto e roccioso centrale vanta oltre 200 presenze in Serie C con addosso le maglie di Monopoli, Vicenza, Bassano e Pisa.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp