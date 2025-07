Colpo Bari, in arrivo Christian Gytkjaer

Christian Gytkjaer ha scelto la sua prossima squadra. Il centravanti danese firma per il Bari un contratto di un anno con opzione dopo che il Venezia ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno. A 35 anni il Vikingo ha dimostrato di poter fare ancora la differenza in un campionato come la Serie B. Gytkjaer può essere utilissimo in campo, nello spogliatoio, ma soprattutto negli spalti, dove i tifosi hanno bisogno di riaccendere l’entusiasmo.

