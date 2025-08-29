30 Agosto 2025

Foto: Audace Cerignola

Colpo a sorpresa del Monopoli: arriva Volpe dal Catanzaro

Flavio Insalata 30 Agosto 2025
Il Monopoli piazza il colpo Giovanni Volpe. La seconda punta classe 2002, che come Bruschi può fare l’esterno offensivo a sinistra, arriva in prestito dal Catanzaro. Superata la concorrenza del Cerignola che sembrava aver quasi trovato l’accordo con il giocatore nel pomeriggio.

