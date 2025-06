Colpito al volto da un paziente: infermiere in prognosi riservata

BRINDISI – Un infermiere è stato aggredito con un pugno al volto sferrato da un paziente. È accaduto questa mattina all’interno del reparto di Psichiatria dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Lo riferisce la presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Brindisi, Paola De Biasi. Al momento, spiega, “l’infermiere è ricoverato in prognosi riservata” e sono in corsi accertamenti clinici dopo l’aggressione.

“Questo ennesimo episodio di violenza – dice la De Biasi – è inaccettabile e ci impone di agire con fermezza. La sicurezza degli infermieri deve essere una priorità assoluta e non possiamo tollerare che chi dedica la propria vita alla cura venga esposto a simili rischi. Siamo al fianco del collega aggredito e di tutti gli operatori sanitari, e continueremo a battersi perché vengano garantite condizioni di lavoro sicure e dignitose.”

L’OPI Brindisi sollecita pertanto la Direzione Aziendale a istituire un tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Ordine professionale per trovare soluzioni efficaci e condivise. La sicurezza sul lavoro e la tutela degli infermieri non sono negoziabili: chi cura deve poter lavorare in condizioni di piena sicurezza e rispetto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author