Colpi in serie alle gioiellerie: banda in azione tra Leverano e Ostuni

Due colpi fotocopia, messi a segno a distanza di meno di un’ora e a cento chilometri di distanza: una banda di ladri, probabilmente la stessa, ha seminato paura e danni tra il Salento e il Brindisino, colpendo nella notte due gioiellerie con modalità pressoché identiche.

Il primo furto è stato messo a segno intorno alle 2.45 a Leverano, ai danni della gioielleria Tondo, situata all’incrocio tra via Cesarea e via San Rocco. Quattro uomini incappucciati, arrivati a bordo di un’Audi A6 scura con motore acceso e portiere aperte, hanno colpito con mazze ferrate la vetrina blindata su via Cesarea. Almeno dieci i colpi inferti con violenza prima di riuscire a infrangere il vetro e arraffare gioielli e monili in oro per un valore stimato intorno ai 150mila euro. L’azione, durata meno di due minuti, è stata interrotta dall’arrivo di due pattuglie dei Carabinieri: i malviventi, tuttavia, sono riusciti a dileguarsi approfittando del buio e delle strade deserte. Le indagini sono subito partite, con i militari che stanno analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività.

Nemmeno un’ora dopo, alle 3.30 circa, la stessa scena si è ripetuta a Ostuni, in via Trinchera, nel cuore del centro cittadino. Ancora una volta l’obiettivo è stata una gioielleria, assaltata con la stessa tecnica: colpi di mazza contro la vetrina, razzia dei preziosi ed ennesimo inseguimento con le forze dell’ordine, anche in questo caso senza esito. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma la dinamica ha confermato il modus operandi di una banda altamente specializzata.

Polizia e Carabinieri hanno avviato indagini parallele nei due territori, acquisendo le registrazioni delle telecamere e cercando elementi utili per risalire ai componenti del gruppo criminale, che potrebbe aver pianificato nei dettagli entrambi i colpi.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts