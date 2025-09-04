Colpi in serie alle gioiellerie: banda in azione tra Leverano e Ostuni

Due colpi fotocopia, messi a segno a distanza di meno di un’ora e a cento chilometri di distanza: una banda di ladri, probabilmente la stessa, ha seminato paura e danni tra il Salento e il Brindisino, colpendo nella notte due gioiellerie con modalità pressoché identiche.
Il primo furto è stato messo a segno intorno alle 2.45 a Leverano, ai danni della gioielleria Tondo, situata all’incrocio tra via Cesarea e via San Rocco. Quattro uomini incappucciati, arrivati a bordo di un’Audi A6 scura con motore acceso e portiere aperte, hanno colpito con mazze ferrate la vetrina blindata su via Cesarea. Almeno dieci i colpi inferti con violenza prima di riuscire a infrangere il vetro e arraffare gioielli e monili in oro per un valore stimato intorno ai 150mila euro. L’azione, durata meno di due minuti, è stata interrotta dall’arrivo di due pattuglie dei Carabinieri: i malviventi, tuttavia, sono riusciti a dileguarsi approfittando del buio e delle strade deserte. Le indagini sono subito partite, con i militari che stanno analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività.
Nemmeno un’ora dopo, alle 3.30 circa, la stessa scena si è ripetuta a Ostuni, in via Trinchera, nel cuore del centro cittadino. Ancora una volta l’obiettivo è stata una gioielleria, assaltata con la stessa tecnica: colpi di mazza contro la vetrina, razzia dei preziosi ed ennesimo inseguimento con le forze dell’ordine, anche in questo caso senza esito. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma la dinamica ha confermato il modus operandi di una banda altamente specializzata.
Polizia e Carabinieri hanno avviato indagini parallele nei due territori, acquisendo le registrazioni delle telecamere e cercando elementi utili per risalire ai componenti del gruppo criminale, che potrebbe aver pianificato nei dettagli entrambi i colpi.
