8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Colpi di pistola a salve a Cala di Rosa Marina: s’indaga

Michele Iurlaro 8 Settembre 2025
centered image

OSTUNI – Sorprende due uomini con volto travisato armeggiare davanti all’ingresso della sua abitazione e, mentre li rincorre, uno di loro esplode quattro colpi di pistola, per fortuna a salve, contro di lui. Brutta avventura per Rocco Colucci, storico agente immobiliare di Ostuni e di casa, letteralmente, nel villaggio di Cala di Rosa Marina. L’episodio si è verificato nella serata di domenica, intorno alle 20. Colucci ha denunciato i fatti al commissariato di Polizia della Città Bianca.

Gli agenti, subito sul posto, hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e refertato i bossoli. Nessuno si è fatto male, ma quanta paura nel villaggio dove, da settimane, si respirano tensioni tra i consorziati, con tanto di volantinaggio anonimo e distribuzione notturna per far valere ragioni di uno, il Cda, piuttosto che degli altri. Sullo sfondo, anche le ultime e infuocate assemblee, con contrasti di varia natura inerenti bilanci e questioni immobiliari. Ora, l’ultimo e grave episodio, su cui indagano gli investigatori del commissariato.  

