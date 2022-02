MESAGNE- Un colpo d’arma da fuoco li ha svegliati alle prime luci dell’alba: paura al quartiere Paisiello di Mesagne, dove qualcuno ha sparato contro la porta di una casa. All’interno dell’abitazione, un uomo e una donna di circa 50 anni hanno chiamato in soccorso i poliziotti del locale commissariato.

Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini del sistema di videosorveglianza della zona e non si esclude alcuna pista anche se pare che il cerchio si stia stringendo in ambito familiare. I poliziotti hanno ascoltato alcune persone vicine alla coppia per cercare elementi utili all’identificazione di chi, alle 5 del 16 febbraio, ha esploso un colpo d’arma da fuoco contro la porta dell’abitazione.