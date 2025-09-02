Collepasso, M5S accusa la sindaca Laura Manta: “Offensiva e antidemocratica”

Polemica sulle parole pronunciate dalla prima cittadina in occasione del Consiglio comunale del 27 agosto: “Mina la democrazia”

Tensioni politiche nel Comune di Collepasso (Lecce) dopo le dichiarazioni pronunciate dalla sindaca Laura Manta durante il Consiglio comunale del 27 agosto. Al centro delle polemiche le frasi rivolte all’opposizione: “Chi perde sta zitto, chi vince può parlare… quando diventerete sindaci voi parlerete sempre… oggi il sindaco sono io e parlo io. Così funziona! È democrazia”.

Eliana Vantaggiato, consigliera del Movimento 5 Stelle, ha diffuso una nota per stigmatizzare l’accaduto: “Parole offensive verso i consiglieri comunali e una parte della cittadinanza, che minano i principi fondamentali della democrazia e del confronto libero e paritario nelle istituzioni. Il nostro Comune vive ormai in un clima di divisione, paura e intimidazione che non può lasciare indifferenti”.

La consigliera ha annunciato di aver segnalato formalmente l’episodio alle autorità competenti, auspicando “un pronto intervento a tutela della democrazia, della legalità e della serenità della comunità”. Vantaggiato, dimessasi nel 2023 dal ruolo di assessore per dubbi legati a un progetto di impianto fotovoltaico e per presunte interferenze nelle politiche sociali, ha ribadito che “il ruolo delle istituzioni deve restare quello di garantire rispetto reciproco, dialogo e partecipazione, non di imporre autorità e silenzio”.

Accanto alla denuncia della consigliera, è intervenuto anche Iunio Valerio Romano, coordinatore provinciale M5S di Lecce ed ex senatore, che ha parlato di violazione dei principi democratici: “Un sano confronto politico deve passare dalla possibilità di manifestare il proprio pensiero in maniera libera e senza condizionamenti. La dialettica democratica non prevede una disuguaglianza tra vincitori e vinti. Chi vince governa, ma il diritto di opporsi all’azione di governo è inviolabile. Eliana Vantaggiato ha massimo sostegno e piena solidarietà da parte dell’intera comunità pentastellata”.

