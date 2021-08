Collemeto | Con auto fuori strada dopo festa compleanno, feriti 4 giovani

Quattro giovani, tutti tra i 18 e i 20 anni , sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 2 della scorsa notte sulla complanare della statale 101, la Lecce-Gallipoli. La Fiat Panda sulla quale viaggiavano, al rientro da una festa di compleanno, probabilmente a causa dell’alta velocità, è uscita di strada ribaltandosi all’altezza dello svincolo per Collemeto-Santa Barbara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Tutti i giovani sono stati ricoverati in ospedale. Il più grave di loro, un 18enne residente a Firenze, , è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi.