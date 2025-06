Collemeto, nascondevano cocaina in un pennarello: coppia denunciata

Nascondevano la cocaina in un pennarello, suddivisa in dosi pronte per la vendita. È così che una coppia – un uomo di 21 anni e una donna di 33, entrambi non residenti a Galatina – è finita denunciata dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è svolta nella serata di ieri a Collemeto, frazione galatinese, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio. Gli agenti del Commissariato di PS di Galatina, insospettiti da un insolito via vai nei pressi di una casa in via principale, hanno deciso di verificare la situazione.

Durante il controllo, la Polizia ha fermato l’auto su cui viaggiava la coppia e ha rinvenuto la cocaina nascosta all’interno di un pennarello. La sostanza era già confezionata in dosi. Le perquisizioni sono poi proseguite nell’abitazione segnalata, dove sono stati trovati e sequestrati un bilancino di precisione intriso di polvere bianca e vario materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

I due sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

Come previsto dalla legge, si ricorda che il procedimento è in fase preliminare e che i soggetti coinvolti devono essere considerati non colpevoli fino a sentenza definitiva.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts