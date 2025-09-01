1 Settembre 2025

Collegno, calciatore 13enne aggredito dal padre di un avversario

Giovanni Sebastio 1 Settembre 2025
Un padre di 40 anni è entrato in campo durante una partita Under 14 tra Carmagnola e Volpiano Pianese e ha aggredito con violenza il portiere avversario, un ragazzo di 13 anni. Il giovane ha riportato la frattura del malleolo e una contusione allo zigomo.

L’aggressione è avvenuta dopo un parapiglia tra i giocatori. Il genitore, anziché calmare la situazione, ha scavalcato la recinzione e colpito il ragazzo con pugni, facendolo cadere a terra e continuando a colpirlo.

La vittima è stata trasportata all’ospedale Martini. L’uomo è stato identificato dai carabinieri.

L’allenatore del Volpiano ha parlato di “un gesto brutale e incomprensibile” che ha scioccato squadra e staff.

Il sindaco di Volpiano ha definito l’episodio “grave e inaccettabile”, mentre la società Carmagnola ha preso le distanze e chiesto scusa pubblicamente, condannando l’accaduto.

