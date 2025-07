Coldiretti: troppi ulivi secchi in fiamme, nubi tossiche in Salento

Si intensifica l’emergenza incendi in Salento, dove centinaia di ettari di uliveti, colpiti dalla Xylella, stanno andando in fumo trasformandosi in vere e proprie torce ad altissima temperatura. A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, che segnala l’aggravarsi di un fenomeno che ogni anno lascia sul territorio paesaggi brulli e devastati, con gravi conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica.

Secondo l’organizzazione agricola, gli ulivi ormai secchi a causa del batterio Xylella raggiungono temperature superiori ai 750 gradi durante i roghi, contribuendo alla formazione di nubi tossiche che si spingono fino ai centri abitati. Oltre alla vegetazione, bruciano impianti di irrigazione in plastica, sterpaglie e rifiuti abbandonati, peggiorando ulteriormente la qualità dell’aria.

Ai danni ambientali si sommano quelli economici e d’immagine. Coldiretti stima un costo superiore ai 10mila euro per ogni ettaro incendiato, tra operazioni di spegnimento, bonifica e ripristino del suolo. Le fiamme non solo distruggono le colture, ma compromettono anche l’attrattività turistica del territorio, con conseguenze pesanti su un’area che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita delle presenze.

“A pesare sull’attuale situazione anche i ritardi burocratici nell’espianto degli alberi malati e nei programmi di reimpianto, che hanno lasciato molti campi in stato di abbandono. La vegetazione secca e l’accumulo di materiale combustibile rappresentano un pericoloso innesco in un contesto climatico sempre più caldo e secco, favorito dal fenomeno della tropicalizzazione”, dichiara Coldiretti Puglia in una nota.

Il sistema meteorologico europeo Copernicus ha registrato, nel periodo compreso tra giugno 2024 e maggio 2025, un aumento medio della temperatura in Puglia di 0,69 gradi rispetto alla media 1991-2020, e di 1,57 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Un dato che conferma il contributo del cambiamento climatico all’incremento degli incendi.

In questo scenario, Coldiretti ribadisce il ruolo fondamentale degli agricoltori come sentinelle sul territorio, spesso primi a segnalare roghi mettendo a rischio della propria incolumità. Tuttavia, l’organizzazione chiede interventi più decisi da parte delle istituzioni, sia in termini di prevenzione che di semplificazione delle procedure per la rigenerazione del patrimonio agricolo.

“La lotta agli incendi in Salento non può più attendere. È necessario un piano straordinario di gestione del territorio, capace di coniugare tutela ambientale, sicurezza e rilancio dell’economia agricola e turistica dell’area”, conclude Coldiretti Puglia.

