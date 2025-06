Coldiretti Puglia: “Specie aliene stanno uccidendo la regione”

“Xylella, granchio blu e moscerini killer: è emergenza totale per agricoltura e mari”

L’agricoltura e l’ecosistema marino della Puglia sono sempre più minacciati dall’invasione di specie aliene, virus, parassiti e animali esotici introdotti nel territorio a causa del cambiamento climatico e della globalizzazione degli scambi. A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, che denuncia una situazione sempre più critica.

Dai granchi blu, noti come i “killer dei mari”, che devastano gli allevamenti di vongole e cozze, alla Drosophila suzukii, un moscerino che colpisce le ciliegie, fino ai pappagalli verdi che distruggono mandorle e frutta, l’elenco delle minacce si allunga di anno in anno. Coldiretti evidenzia come si tratti di un’invasione legata all’innalzamento delle temperature e alla debolezza dei controlli europei sull’importazione di piante e prodotti vegetali.

Particolarmente preoccupante è il Citrus Tristeza Virus, che obbliga gli agricoltori a rispettare norme rigide per esportare agrumi con foglia, mentre manca una simile attenzione per i prodotti in ingresso nell’Unione Europea. Situazione simile per l’Aleurocanthus spiniferus, insetto che colpisce vite e agrumi.

L’associazione agricola ricorda poi il caso della Xylella fastidiosa, il batterio proveniente dall’America Latina che ha causato il disseccamento di oltre 21 milioni di ulivi in Puglia, trasformando il paesaggio in modo drammatico e provocando la perdita di circa 5mila posti di lavoro nella filiera dell’olio extravergine. Secondo i dati Coldiretti, il batterio si è diffuso con una media di 20 chilometri all’anno, infettando oltre 8mila chilometri quadrati di territorio.

Altri esempi allarmanti includono il parrocchetto monaco, originario del Sud America, che danneggia frutteti e mandorleti, e lo storno, ormai stanziale in aree olivetate tra Bari, Brindisi e Foggia, che provoca danni ai raccolti. Nei centri urbani e nelle coste, è invece il Punteruolo rosso a preoccupare, responsabile della distruzione di palme, dopo la sua introduzione in Italia nel 2004.

Coldiretti sottolinea l’urgenza di un rafforzamento dei controlli alle frontiere e di una revisione delle politiche europee in materia fitosanitaria. “Serve maggiore vigilanza sull’introduzione di insetti, virus e piante infette, che oggi arrivano senza sufficienti barriere, mentre i nostri prodotti devono affrontare controlli estenuanti per essere esportati”, afferma l’associazione.

Con temperature che, secondo le previsioni, rendono il 2025 uno degli anni più caldi mai registrati, Coldiretti chiede misure immediate e coordinate per tutelare agricoltura, ambiente e occupazione.

