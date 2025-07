Coldiretti Puglia: “Servono 15 anni per ricostruire i boschi bruciati”

“Il 60% degli incendi è doloso, danni ambientali enormi”

Serviranno fino a 15 anni per ricostruire i boschi devastati dagli incendi che, ogni estate, riducono in cenere centinaia di ettari di macchia mediterranea e alberi, con danni incalcolabili per ambiente, economia, lavoro e turismo. È quanto denuncia Coldiretti Puglia, che sottolinea come ben il 60% dei roghi sia causato volontariamente.

Secondo i dati della Protezione Civile, nell’estate 2024 si sono verificati oltre 2300 incendi nella regione, in un contesto di temperature elevate, assenza di piogge e terreni inariditi, condizioni ideali per l’innesco e la rapida propagazione delle fiamme in campagne spesso abbandonate.

Ogni ettaro bruciato costa ai cittadini più di 10mila euro tra spegnimento, bonifica e ripristino ambientale. Ma il danno non è solo economico – stima Coldiretti -. Le fiamme possono far salire la temperatura fino a 750 gradi con conseguenze disastrose: degradazione del suolo, perdita di biodiversità, inquinamento da fumi, emissioni di CO₂ e compromissione dell’equilibrio idrogeologico.

Nelle aree colpite dagli incendi viene impedito ogni tipo di attività tradizionale, oltre alla fruizione turistica e naturalistica, con la perdita di importanti polmoni verdi.

“Decisiva nella prevenzione è la presenza degli agricoltori, vera rete diffusa di sorveglianza sul territorio – ricorda Coldiretti -, ma che spesso operano in condizioni di rischio, tra caldo estremo e mancanza di mezzi”.

A preoccupare è anche il trend climatico: il sistema europeo Copernicus registra che, nel periodo giugno 2024-maggio 2025, la temperatura media è stata di 0,69°C superiore alla media 1991-2020 e di 1,57°C sopra i livelli preindustriali, segno di una tropicalizzazione del clima sempre più marcata.

“Senza un intervento strutturale e tempestivo – conclude Coldiretti -, il bilancio ambientale, economico e sociale sarà sempre più insostenibile”.

