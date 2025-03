Coldiretti Puglia: prezzi triplicati da campo a tavola, stretta contro pratiche sleali

In Puglia cresce l’allarme sulle pratiche sleali nella filiera agroalimentare, mentre i prezzi dei prodotti agricoli continuano a lievitare lungo il percorso dal campo alla tavola, arrivando a triplicarsi e oltre, con conseguenze pesanti sia per i produttori che per le famiglie consumatrici.

Controlli e sanzioni in caseifici e mercati ortofrutticoli

Secondo Coldiretti Puglia, che commenta i dati diffusi dall’Ispettorato centrale per la repressione frodi (ICQRF), nel 2023 sono state accertate diverse violazioni nei settori del lattiero-caseario e dell’ortofrutta, in collaborazione con Guardia di Finanza e Repressione frodi. In particolare, a un operatore della GDO è stata contestata la richiesta indebita di pagamenti a un caseificio. In altri casi, due grossisti del settore ortofrutticolo sono stati sanzionati per mancata determinazione dei prezzi.

Gli agricoltori guadagnano meno di un quinto del prezzo finale

La forbice dei prezzi tra produzione e consumo si allarga sempre più: su 100 euro spesi dal consumatore per prodotti agricoli freschi, meno di 20 euro arrivano ai produttori. Dopo costi e salari, l’utile si riduce a circa 7 euro, contro i 19 euro che restano alla distribuzione e al trasporto.

Lotta alle pratiche sleali: serve piena attuazione del decreto

Coldiretti ribadisce la necessità di applicare con rigore il decreto legislativo contro le pratiche sleali, fortemente voluto dall’organizzazione. Tra le condotte da vietare figurano ritardi nei pagamenti, modifiche unilaterali ai contratti, rifiuto dei contratti scritti e la vendita sotto i costi di produzione. Obiettivo: riequilibrare la filiera, frenare le speculazioni e tutelare le imprese agricole, sempre più penalizzate dalle dinamiche commerciali della grande distribuzione.

Coldiretti chiede infine uno stop deciso anche alle aste al doppio ribasso, che aggravano ulteriormente i disequilibri di filiera, riducendo la sostenibilità economica dell’agricoltura e minando il futuro del comparto agroalimentare regionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author